Bauarbeiten für neue die Autobahnbrücke in Genua.

Quelle: Alvise Armellini/dpa

Die neue Brücke in Genua nimmt mehr als ein Jahr nach dem Unglück mit 43 Toten Gestalt an. Am Dienstag begann die Installation des ersten neuen Streckenabschnitts. Bis April werde die Autobahnbrücke wieder aufgebaut sein, versprach Marco Bucci, Bürgermeister von Genua und Kommissar für den Wiederaufbau.



Das neue Viadukt hat der aus Genua stammende Stararchitekt Renzo Piano entworfen. Es solle einem "Schiff, das das Tal durchfährt" ähneln, sagte Piano. Die Morandi-Autobahnbrücke war am 14. August 2018 eingestürzt.