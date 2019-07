Eine Vodafone-Mitarbeiterin hält ein 5G-Smartphone in der Hand.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Vodafone hat als erstes deutsches Telekommunikationsunternehmen ein kommerzielles 5G-Netz gestartet. Die Firma aktivierte 25 Antennenstandorte in Düsseldorf, Köln, Dortmund und anderen Städten und Gemeinden. Das 5G-Netz von Vodafone ist noch sehr beschränkt. Im August sollen es bereits 50 solcher Stationen sein.



Die Vodafone-Konkurrenten sind noch nicht so weit. Die Deutsche Telekom aktiviert ihr 5G-Netz nach eigenen Angaben erst "in den nächsten Wochen", Telefonica hält sich noch bedeckt.