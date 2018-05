Es war der erste Auftritt für Prinz Harry und Herzogin Meghan. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Drei Tage nach ihrer Hochzeit sind Prinz Harry und Meghan Markle schon ihren ersten royalen Pflichten als Ehepaar nachgegangen. Sie nahmen an einer Gartenparty des Buckingham-Palasts in London teil. Die Herzogin von Sussex - so Meghans offizieller Titel - trug ein champagnerfarbenes Kleid mit farblich passendem Hut.



Zu dem Fest waren über 6.000 Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen und Militäreinheiten eingeladen. Erst nach dem Termin könnte es für das Paar in die Flitterwochen gehen.