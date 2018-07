Vor einer Woche war schon Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed nach Eritrea gereist. Quelle: Uncredited/ERITV/AP/dpa

Nach der historischen Unterzeichnung eines Friedens- und Freundschaftsvertrages zwischen den Langzeit-Rivalen Äthiopien und Eritrea ist Eritreas Präsident Isaias Afwerki erstmals seit 22 Jahren in Äthiopien eingetroffen. Am Flughafen der Hauptstadt Addis Abeba wurde er von Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed begrüßt.



Die beiden Politiker hatten am Montag in Asmara einen Vertrag unterzeichnet, in dem beide Seiten den Kriegszustand für beendet erklärten und eine Zusammenarbeit vereinbarten.