Die Ausgrenzung, die Verfolgung, die Diskriminierung von Menschen ist sein Thema, die Geschichte der Sinti sprudelt nur so aus ihm heraus. Vor über 1.000 Jahren aus dem Punjab in Indien vertrieben und in die Türkei verschleppt, von dort kamen sie nach Europa. 1995 gab es geschätzt 70.000 Sinti in Deutschland, Franz glaubt aber, dass die echte Zahl doppelt so hoch ist, dazu kommen noch einmal 140.000 zugewanderte Roma. In ganz Europa vermutet er 10 bis 13 Millionen Menschen mit Romno-Hintergrund. Franz‘ Mutter und Großmutter haben den Holocaust überlebt, der Kampf seiner Familie um Entschädigung und gegen die Ausgrenzung hat aus dem Jazz-Musiker einen Politiker gemacht.