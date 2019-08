Am 13. August 1979 stach das Hospitalschiff "Cap Anamur" von Japan aus in See und nahm sechs Wochen später die ersten Bootsflüchtlinge an Bord. "Boatpeople" wurden damals die Menschen genannt, die in winzigen, völlig überfüllten Booten ihr Heil in der Flucht über das Meer suchten. Der Vietnamkrieg lag nicht lange zurück, die Rache der Nordvietnamesen am früheren Kriegsgegner nahm ihren Lauf.