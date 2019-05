In Brüssel gibt es, nach Washington D.C. die meisten Lobbyisten. Grund hierfür ist, dass die Europäische Kommission ebenso ihren Hauptsitz in Brüssel hat, wie der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament. Laut Lobby Control, einer Initiative für Transparenz und Demokratie, unternimmt Europa zu wenig gegen Lobbyismus-Aktivitäten. Das ist ein Fazit des frisch veröffentlichten ersten EU-Lobbyreports der Organisation. In diesem Bericht wird aufgezeigt, wie Unternehmen, Anwälte oder Lobbyagenturen Einfluss auf die Politik nehmen. Zudem belegt er, wie sich die Regeln zum Umgang mit Lobbyismus in den vergangenen fünf Jahren verändert haben.