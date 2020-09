Fahrgäste vor einer Berliner U-Bahn.

Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der mit dem Coronavirus infizierte Berliner ist stabil. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Es handle sich um einen jungen Mann aus Berlin-Mitte. Er liege in der Charite isoliert und werde behandelt.



Bisher konnten zehn Kontaktpersonen des Mannes ausfindig gemacht werden. Sie werden häuslich in Berlin sowie Nordrhein-Westfalen isoliert. Darunter seien seine Eltern aus Nordrhein-Westfalen, die in Berlin zu Besuch gewesen seien. Die Berliner Kontaktpersonen sollen heute getestet werden.