Bei dem mit dem Coronavirus infizierten Mann in Bayern handelt es sich um einen 33-Jährigen. "Es geht ihm recht gut, gestern Vormittag hat er noch gearbeitet", sagte Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen Gesundheitsamtes.



Der Mann habe an einer Schulung seiner Firma Webasto teilgenommen, an der auch eine Kollegin aus dem Werk der Firma in Shanghai teilnahm. Sie sei am 23. Januar wieder zurückgeflogen, habe sich nicht gut gefühlt und wurde positiv auf das Coronavirus getestet.