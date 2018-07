Airbus benennt C-Serie in A220 um und gewinnt Großkunden. Quelle: Frèdèric Scheiber/AP/dpa

Die US-Fluggesellschaft JetBlue will 60 Exemplare des neuen Airbus A220 kaufen, wie der Flugzeugbauer mitteilte. In dem Vorvertrag legt sich JetBlue auf die größere Version A220-300 fest, welche vom kanadischen Flugzeugbauer Bombardier entwickelt wurde.



Bisher wurde das Flugzeugmodell als CS-300 vermarktet. Airbus hat die Mehrheit an dem C-Serie-Programm übernommen und den Flieger in Airbus A220 umbenannt. Der Auftrag von JetBlue hat einen Wert von 5,4 Milliarden US-Dollar (4,6 Milliarden Euro).