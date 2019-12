Auf ein gemeinsames Statement vor den Kameras kann sich die Runde nicht einigen. Zuviel Nähe zu den beiden neuen Vorsitzenden der Sozialdemokraten, die noch vor dem SPD-Parteitag gerne den Eindruck erweckt hatten, sie würden lieber heute als morgen aus der GroKo aussteigen, wollen die Unions-Spitzenleute an diesem Abend vor dem Kanzleramt dann wohl doch nicht zeigen.



Passend dazu sagt Söder schon beim Eintreffen zum vorherigen Kennenlerngespräch auf die Frage, ob er noch Risiken für den Fortbestand der Großen Koalition sehe: "Zu glauben, dass diese Große Koalition jetzt schon in trockenen Tüchern wäre - das glaube ich nicht. Da muss noch hart gearbeitet werden. Weniger an einzelnen Sachfragen, als vielmehr so an der inneren Bereitschaft, erfolgreich zu sein." Das ist natürlich ganz klar auf die Sozialdemokraten gemünzt.