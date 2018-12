"La République en marche steckt in der Teenie-Krise", titelte diese Woche die Online-Zeitung L’Opinion. Am 6. April 2016 hat der damalige Finanzminister Macron die Bewegung "En Marche!" in seiner Heimatstadt Amiens ins Leben gerufen. Nur dreizehn Monate später ist er mit 39 Jahren zum Präsident der Republik gewählt worden. Am nächsten Tag, am 8. Mai 2017, wurde aus der Bewegung die Partei "La République en Marche", die nur sechs Wochen später die absolute Mehrheit im Parlament einfuhr.