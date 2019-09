"Baden-Württemberg ist meine Heimat", heißt es in dem Schreiben. In der Tat ist Kretschmann dem Bundesland eng verbunden, bundespolitische Ambitionen wurden dem stets etwas behäbig wirkenden Politiker nie nachgesagt. Er kam am 17. Mai 1948 in Spaichingen am Westrand der Schwäbischen Alb als Kind von Heimatvertriebenen in einem katholischen Milieu zur Welt. Ganz ähnliche Umstände prägten übrigens auch den in etwa gleichaltrigen ehemaligen Grünen-Übervater Joschka Fischer.