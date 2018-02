Erster Mottowagen der jüdischen Gemeinde Düsseldorf Quelle: dpa

Ein übergroßer Heinrich Heine mit Kippa und Gebetsschal und die Aufschrift „Wir feiern den größten jüdischen Sohn unserer Stadt“ – so sieht der Mottowagen der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf am Rosenmontagszug aus. Es ist das erste Mal, dass sich eine jüdische Gemeinde aktiv am Karnevalsumzug beteiligt.