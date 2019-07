Rote Pandas, auch Kleine Pandas genannt, ernähren sich wie ihre berühmten schwarz-weißen Namensvetter am liebsten von Bambus. Eigentlich leben sie in China, Nepal oder Indien. In freier Wildbahn sind sie vom Aussterben bedroht, auch weil sie illegal gejagt werden.

Laut Bergzoo werden weniger als 50 Jungtiere pro Jahr in europäischen Zoos geboren.