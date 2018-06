Das führte im Fall eines Mandanten der Kanzlei Rogert & Ulbrich aus Düsseldorf zu einer besonderen Klageabwehrstrategie der VW-Anwälte. Der Passatbesitzer wollte nämlich der außergerichtlichen Einigung samt Verschwiegenheitsklausel nicht zustimmen. Vielmehr beharrte er im Berufungsverfahren vor dem OLG Hamm auf ein Urteil. Dort rechnete VW wohl mit einer Niederlage und verhinderte den Richterspruch so: Rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung überwies Volkswagen einfach das Geld und gab ein Anerkenntnis sämtlicher Kosten ab. Dadurch konnte das Gericht gar nicht mehr in der Sache entscheiden - der Klagegrund existierte nicht mehr. Denn der Kläger hatte den eingeklagten Betrag bekommen. Volkswagen hat in dem Fall zwar ohne Verschwiegenheitsklausel bezahlt, viel wichtiger aber für die Signalwirkung: Ein OLG-Urteil gegen den Konzern wurde verhindert. Der Fall lässt erahnen, wie das jetzt bekannt gewordene Urteil des Oberlandesgerichts Köln in der Konzernzentrale in Wolfsburg aufgenommen werden dürfte.