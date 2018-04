Im März 2017 nimmt das Jugendamt Breisgau-Hochschwarzwald den Jungen zunächst in Obhut. Doch die Mutter wehrt sich und bekommt vor Gericht teilweise Recht. Oft, so Heinz Kindler, Psychologe am Deutschen Jugendinstitut in München, seien Kommunikationsprobleme Grund für solche Entscheidungen. Jugendämter seien auf die Entscheidungen von Gerichten angewiesen, die aber bräuchten einen konkreten Verdacht, ehe sie Kinder aus einer Familie holen, so Kindler gegenüber dem ZDF. Aber: Die Jugendämter hätten auch eine große Hemmschwelle, Kinder direkt auf den Missbrauch anzusprechen. Auch in diesem Fall war der Junge nicht gehört worden. Er befindet sich inzwischen in staatlicher Obhut und unter Fürsorge des Jugendamtes.