Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben der israelischen Armee mindestens zwei Raketen auf den Großraum Tel Aviv abgefeuert. In der Stadt und ihren Vororten waren am Abend Warnsirenen und Explosionen zu hören. Nach Armeeangaben gab es weder Verletzte noch Sachschaden.



Zuletzt war es im Gaza-Krieg im Sommer 2014 zu ähnlichen Angriffen auf den Großraum Tel Aviv gekommen. Palästinenser schossen in den vergangenen Wochen immer wieder mit Raketen auf Israel. Israel reagierte mit Luftangriffen.