Atomkraftwerk Fessenheim in der Nähe der deutschen Grenze.

Quelle: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Nach jahrelangem Druck aus Deutschland und der Schweiz wird heute die Abschaltung des ältesten französischen Atomkraftwerks in Fessenheim am Oberrhein in die Wege geleitet. Der erste der beiden Reaktoren soll ab 20.30 Uhr heruntergefahren und in der Nacht endgültig vom Netz genommen werden. Der zweite Reaktor soll Ende Juni folgen.



Das Atomkraftwerk im elsässischen Ort Fessenheim in der Nähe der deutschen und Schweizer Grenze war 43 Jahre lang in Betrieb. Dort kam es immer wieder zu technischen Pannen.