Kronprinz Naruhito und Kronprinzessin Masako. Archivbild

US-Präsident Donald Trump kommt Ende Mai zu einem Staatsbesuch nach Japan und wird der erste ausländische Staatsgast sein, der dort den neuen Kaiser Naruhito trifft. Trump wird Japan vom 25. bis 28. Mai besuchen, gab Regierungssprecher Yoshihide Suga in Tokio bekannt.



Naruhito wird am 1. Mai den Thron besteigen. Dass Japan Trump als ersten ausländischen Staatsgast in der neuen Kaiserära empfängt, sei ein Symbol für die unerschütterliche Allianz beider Staaten, sagte der Sprecher.