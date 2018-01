Angelique Kerber gewinnt Turnier in Sydney Quelle: reuters

Angelique Kerber hat in Sydney ihr erstes Turnier seit den US Open im September 2016 gewonnen. Sie gewann das Finale gegen die Australierin Ashleigh Barty mit 6:4, 6:4, baute ihre Siegesserie in dieser Saison auf 9:0 aus und darf mit Selbstvertrauen zu den Australian Open nach Melbourne reisen. Dort trifft Kerber am Dienstag in ihrem Erstrundenmatch auf Anna-Lena Friedsam.



Gegen Barty verwandelte Kerber nach 1:11 Stunden ihren ersten Matchball. Es ist der elfte Turniersieg ihrer Profikarriere. Damit wird sie am Montag in den Kreis der weltweit besten 20 Spielerinnen zurückkehren.