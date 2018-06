Das Grab von Helmut Kohl in Speyer. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Mit einer Gedenkfeier zum ersten Todestag von Helmut Kohl wollen die Christdemokraten heute an den früheren Bundeskanzler erinnern. Die Gedenkveranstaltung sei mit Kohls Witwe, Maike Kohl-Richter, abgestimmt, teilte die CDU mit.



An Kohls Grabstätte in Speyer findet demnach ein stilles Gedenken mit Kranzniederlegung statt. In der Kirche St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim ist eine Messe vorgesehen. Der frühere Kanzler (1982-1998) war am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben.