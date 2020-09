Motorradpilot Goncalves stirbt bei Rallye Dakar

Quelle: Bernat Armangue/AP/dpa

Der erste tödlich verunglückte Fahrer seit fünf Jahren hat in der Karawane der Rallye Dakar Trauer und Bestürzung ausgelöst. Der portugiesische Motorradpilot Paulo Goncalves kam auf der siebten Etappe von Riad nach Wadi alDawasir bei der Premiere des Events in Saudi-Arabien ums Leben.



Der 40-Jährige starb in Folge eines Sturzes. Die Ärzte im Krankenhaus konnten nur noch den Tod feststellen. Etwa 70 Menschen kostete die legendärste aller Rallyes seit 1979 schon das Leben.