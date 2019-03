Der Angeklagte kommt zum Prozess.

Quelle: Matthias Rietschel/Reuters Pool/dpa

Der erste Zeuge im Prozess um die tödliche Messerstecherei in Chemnitz hat den Angeklagten auf vorgelegten Lichtbildern nicht als Täter identifizieren können. Bei seiner Aussage in Dresden konnte der 38 Jahre alte Dimitri M. heute lediglich einen weiß gekleideten Mann beschreiben.



Dieser soll auf den am Boden liegenden Daniel H. eingestochen haben. Auch ein zweiter Mann habe auf das Opfer eingeschlagen. "Ob mit oder ohne Messer habe ich nicht gesehen."