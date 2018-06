Eunice Gayson wurde als erstes «Bond»-Girl berühmt. Quelle: Ian West/PA Wire/dpa

Die Schauspielerin des ersten "Bond"-Girls, Eunice Gayson, ist gestorben. Die Nachricht über ihren Tod erschien auf ihrem offiziellen Twitter-Konto. Die britische Schauspielerin sei demnach bereits am Freitag verstorben. Sie wurde 90 Jahre alt.



Gayson spielte die Bond-Geliebte Sylvia Trench neben Sean Connery in der Hauptrolle des Geheimagenten in "James Bond - 007 jagt Dr. No" (1962) und "Liebesgrüße aus Moskau" (1963). Laut BBC war sie das einzige "Bond"-Girl, das in zwei Filmen auftrat.