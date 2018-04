Wladimir Putin ist derzeit zu Besuch bei Recep Tayyip Erdogan. Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben den Startschuss für den Bau des ersten Atomkraftwerks in der Türkei gegeben. Beide wohnten per Videoschalte aus Ankara dem Baubeginn im südtürkischen Mersin bei.



Erdogan sprach von einem "historischen" Moment in den bilateralen Beziehungen. Putin sagte, man schaffe "die Grundlage für die Atomindustrie in der Türkei. Wir gründen eine neue Branche." Das AKW Akkuyu soll 2023 in Betrieb gehen.