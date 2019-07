Wellbrock siegt in dieser Saison serienweise im Freiwasser. "Ich frag mich selber, wie lange das noch gut geht. Irgendwann muss diese Glückssträhne auch mal vorbei sein. Aber ich habe wahnsinnig hart trainiert", sagte der stolze Magdeburger. Er wurde seiner Rolle als Favorit eindrucksvoll gerecht und holte sich mit dem Sieg auch Selbstvertrauen für die anstehenden Beckenwettbewerbe. Er ist der große deutsche Hoffnungsträger bei der WM und will kommende Woche auch über 800 und 1.500 Meter angreifen.



"Er schwimmt sehr konzentriert und lässt nichts anbrennen" - so hatte Lurz Wellbrock in der laufenden Saison beschrieben. "Coolness und Selbstsicherheit" seien Stärken des Youngsters.