Die Siegerin Charlotte Kalla aus Schweden Quelle: dpa

Die schwedische Skilangläuferin Charlotte Kalla hat die erste Goldmedaille der 23.Olympischen Winterspiele in Pyeongchang gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich nach jeweils 7,5 km im klassischen und freien Stil mit 7,8 Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Marit Björgen durch, die den Wettbewerb 2010 und 2014 gewonnen hatte. Bronze ging an die Finnin Krista Pärmäkoski.



Für Charlotte Kalla war es das dritte Olympia-Gold nach ihren Siegen in Vancouver über 10 km und in Sotschi mit der schwedischen Staffel. Beste eines deutschen Quartetts war Victoria Carl (Zella-Mehlis) auf Platz 20.