Die Eröffnung ist pompös, wie vieles in Saudi-Arabien. Eigentlich sollten in dem Saal einmal Symphoniekonzerte gezeigt werden, doch nach der Entscheidung, Kinos wieder in dem arabischen Königreich zuzulassen, wurde der gläserne Komplex schnell umgewidmet. In zwei weiteren Sälen fehlen noch die Sitze. Der rote Teppich ist ausgerollt, Figuren aus früheren Blockbustern begrüßen die Gäste. Pantomimen sind dabei und Charlie Chaplin. Auf den Säulen in der Lobby stehen Filmzitate wie "Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann" aus "Der Pate".