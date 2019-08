In den Tagen vor dem Stapellauf des schwimmenden Kraftwerks machte Atomenergie in Russland auf ganz andere Weise von sich reden. Am 8. August kam es auf dem nordwestrussischen Njonoksa-Militärgelände zu einer Explosion. Radioaktivität wurde freigesetzt. Was genau passiert ist, liegt bis heute im Dunkeln. Dass die Messstationen für Radioaktivität in den Tagen nach dem Unfall zeitweise keine Daten lieferten, schürte Unsicherheit und Spekulationen.



Die "Akademik Lomonossow" sei auf Tsunami-Sicherheit getestet und so konstruiert, dass sie extremen Temperaturen, Piratenangriffen und abstürzenden Hubschraubern standhalten könne, sagt Dmitri Aleksejenko. Und führt den Pressetross dann in die bordeigene Sauna, in den Fitnessbereich und zurück in den Konferenzraum. Alles ganz harmlos, an Bord des ersten schwimmenden Atomkraftwerks der Welt, soll das wohl zeigen.