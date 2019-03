Ein Teil eines Korallenriffes in der Adria.

Quelle: Cataldo Pierri/Universita degli Studi di Bari/dpa

Wissenschaftler haben im Mittelmeer vor der Küste Italiens erstmals eine spezielle Art eines Korallenriffs ausgemacht. Es liegt in der Adria vor der Stadt Monopoli in Apulien in 30 bis 55 Metern Tiefe und ist 2,5 Kilometer lang, wie die Forscher von der Universität Bari Aldo Moro im Fachmagazin "Scientific Reports" schreiben.



Bei Korallenriffen handelt es sich um "Hotspots der Biodiversität". Größtenteils kommen sie in nährstoffarmen Gewässern vor.