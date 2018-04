Paula Beer fühlt sich sichtlich wohl in Cannes - nachmittags am Strand, in pinker Hose und schlichtem weißen T-Shirt, abends im schwarzen Abendkleid auf dem Teppich vor dem Festivalpalast. Der ist ausnahmsweise mal genau so pink wie die Hose der Schauspielerin. Es ist nämlich nicht das berühmte Filmfestival, sondern das erste TV-Serienfestival, das jetzt gerade in Cannes stattfindet. Fernsehserien sind längst keine Nischenplätze für abgehalfterte Kinostars mehr. Im Gegenteil - die besten Schauspieler und die besten Filmemacher haben die Serien für sich entdeckt. Es ist ein gigantischer Markt, die vier größten Anbieter haben im vergangenen Jahr rund 16 Milliarden Dollar investiert.