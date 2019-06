TV-Debatte der Demokraten in Miami.

Quelle: Wilfredo Lee/AP/dpa

Mit einer Kampfansage an Amtsinhaber Donald Trump haben sich die Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten ihren ersten Schlagabtausch geliefert. Zehn Anwärter auf die Kandidatur der Oppositionspartei warben beim ersten Fernsehduell der Demokraten in Miami darum, Trump 2020 herausfordern zu dürfen.



Bislang haben 25 Politiker ihren Hut bei den Demokraten in den Ring geworfen - mehr Bewerber hatte die Partei nie. Trump nannte die Debatte in einem Tweet "langweilig".