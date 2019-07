Aktenordner im Fall Lügde liegen auf einem Tisch. Archivbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa-POOL/dpa

Erstes Urteil im Missbrauchsfall Lügde: Wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Missbrauch von Kindern hat das Landgericht Detmold einen 49-Jährigen zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er sich in Therapie begeben.



Der Mann soll von 2010 bis 2011 in mindestens vier Fällen an Webcam-Übertragungen beim Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz an der Landesgrenze zu Niedersachsen teilgenommen haben. Sein Geständnis wertete das Gericht zu seinen Gunsten.