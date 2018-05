Einsatzkräfte an der Unfallstelle auf der Autobahn 70. Quelle: Merzbach/NEWS5/dpa

Zwei Ersthelfer sind bei einem Unfall auf der A70 bei Schweinfurt in Bayern ums Leben gekommen. Eine 32 Jahre alte Fahrerin war mit ihrem Wagen gegen die Mittelleitplanke geprallt, sie konnte sich und ihr Kind aber in Sicherheit bringen.



Als der hinter ihr fahrende Ehemann und ein weiterer Autofahrer in der Nacht zum Sonntag helfen wollten und anhielten, wurden sie beim Überqueren der Autobahn von einem anderen Wagen erfasst. Der 44-Jährige und der 49-Jährige waren sofort tot.