Ein Eisbär steht im Nordpolarmeer auf eine Eisscholle. Symbolbild

Quelle: Ulf Mauder/dpa

Inmitten wachsender Sorge von Klima- und Tierschützern um die Eisbären lässt Russland erstmals die gesamte Population auf seinem Staatsgebiet zählen. Das teilten der Kreml und das Ministerium für Naturschutz in Moskau mit.



Ziel des größten Monitorings der Geschichte sei es, einen Überblick über die Lage der bedrohten Raubtiere zu bekommen und Bedingungen zu schaffen, damit sich ihre Population erholt. Der Eisbär, der zu den größten Raubtieren an Land gehört, ist in nördlichen Polarregionen heimisch.