Picasso-Bild wird in London versteigert. Quelle: Handout/Sothebys/dpa

Erstmals weltweit kommt Pablo Picassos Porträt "Femme au beret et a la robe quadrillee" (Marie-Therese Walter) von 1937 auf den Kunstmarkt. Es wird am 28. Februar bei Sotheby's versteigert. Der Schätzpreis liegt bei 50 Millionen US-Dollar.



Frauen waren für Pablo Picasso (1881-1973) Dreh- und Angelpunkt seines Schaffens. Das Gemälde entstand in einer Zeit, in der gleich zwei Musen eine große Rolle im Leben des Malers spielten: Marie-Therese Walter und seine neue Geliebte Dora Maar.