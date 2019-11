"Durch unsere Beobachtungen mit extrem hoher räumlicher Auflösung waren wir in der Lage zu zeigen, dass sich im Zentrum des wechselwirkenden Galaxiensystems NGC 6240 anstatt zwei - wie bisher vermutet - in Wirklichkeit gleich drei supermassereiche Schwarze Löcher befinden", erläuterte der Erstautor der Studie, Wolfram Kollatschny vom Institut für Astrophysik der Universität Göttingen. Jedes der drei Schwergewichte weist eine Masse von mehr als 90 Millionen Sonnen auf.



Dazu befinden sie sich in einer Raumregion von weniger als 3.000 Lichtjahren - also weniger als einem Hundertstel der gesamten Ausdehnung der Galaxie.