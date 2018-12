Erste gewählte Bürgermeisterin in Mexiko-Stadt: Claudia Sheinbaum

Quelle: Oscar Ramírez/NOTIMEX/dpa

Mexiko-Stadt hat erstmals eine gewählte Bürgermeisterin. Die Linkspolitikerin Claudia Sheinbaum, die eine enge Vertraute des neuen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador ist, trat ihr Amt an. Lopez Obrador nahm an der Amtseinführungszeremonie der 56-Jährigen im Kongress in der Hauptstadt des Landes teil.



Die Akademikerin gehört der von Lopez Obrador gegründeten Morena-Partei an. Sheinbaum hatte im Juli die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen. Damit wurde sie als erste Frau in das Amt gewählt.