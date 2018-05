Wes Anderson schickt einen Animationsfilm ins Berlinale-Rennen. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Berlinale wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einem Animationsfilm eröffnet. Zum Auftakt des Festivals werde am 15. Februar als Weltpremiere Wes Andersons "Isle of Dogs - Ataris Reise" gezeigt, teilten die Berliner Filmfestspiele mit.



Im internationalen Wettbewerb um den Goldenen Bären zeigte der Berlinale-Stammgast Anderson bereits drei Filme: "Die Royal Tenenbaums" (2002), "Die Tiefseetaucher" (2005) und "Grand Budapest Hotel (2014)", der den Großen Preis der Jury gewann.