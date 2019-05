Ein Kunde zahlt in einem Supermarkt mit einer EC-Karte.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Verbraucher in Deutschland greifen beim Bezahlen immer öfter zur Karte statt zum Bargeld. Im vergangenen Jahr zahlten sie im stationären Einzelhandel gut 209 Milliarden Euro per Giro- und Kreditkarte - 12,4 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Das teilte das Handelsforschungsinstitut EHI in Köln mit.



Damit überholte die Karte erstmals - wenn auch nur knapp - das Bargeld. Denn bar wurden der Studie zufolge 2018 "nur" noch Rechnungen in Höhe von rund 208 Milliarden Euro bezahlt.