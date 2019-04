Die USA bezeichneten die Parlamentssitzung als wichtigen Schritt, um wieder legitime Regierungsprozesse in dem Bürgerkriegsland zu etablieren. Die Vereinten Nationen bezeichnen die Situation im Jemen als die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt.Zugleich hielten die Huthi-Rebellen in mehreren Gebieten im Norden des Landes Nachwahlen für das Parlament in Sanaa ab. Die Huthis kontrollieren das Parlament in der Hauptstadt, es ist international aber nicht anerkannt. Beobachter sehen die Wahl daher auch als rein symbolisch an.