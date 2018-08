Schweine stehen in einem Stall. Symbolbild Quelle: Friso Gentsch/dpa

Auch in Bulgarien ist die Afrikanische Schweinepest nun erstmals nachgewiesen worden. Vier Schweine seien im Raum Warna an der Seuche gestorben, teilte die staatliche Agentur für Lebensmittelsicherheit in Sofia mit. Wegen des Ausbruchs in Rumänien hatte Bulgarien im Juli mit der Errichtung eines Schutzzaunes entlang der Grenze begonnen.



In einer drei Kilometer breiten Schutzzone um das Dorf müssen alle Schweine getötet werden. Außerdem wurde in der Region der Schweine-Handel verboten.