Der prominenteste Neuzugang auf dem Showkalender kommt mit Boss aus Deutschland. Das Label aus Metzingen wechselt von der New Yorker Fashion Week nach Mailand und wird dort am Sonntagvormittag die Damen- und die Männerkollektion zusammen in einer Show vorführen. Umrahmt werden die Fashion Shows von zahlreichen Präsentationen, Events und Partys.