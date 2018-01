Frank-Walter Steinmeier traf Malcolm Turnbull Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Deutschland und Australien wollen ihre Zusammenarbeit trotz der Entfernung von über 13.000 Kilometern ausbauen. Zum Auftakt eines Staatsbesuchs warb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der westaustralischen Stadt Perth dafür, über die Wirtschaftsbeziehungen hinaus auch die Kontakte in Politik, Kultur und im Kampf gegen den Klimawandel zu stärken. So sah das auch Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull.



Steinmeier ist nach 16 Jahren der erste Bundespräsident, der Australien besucht.