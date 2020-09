Eine Aktienhändlerin in Frankfurt. Symbolbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die um sich greifende Covid-19-Krise hat den deutschen Aktienindex DAX zum ersten Mal seit Juli 2016 wieder unter die Marke von 10.000 Punkten gedrückt. Der deutsche Leitindex stürzte gleich zum Handelsauftakt um 5,5 Prozent auf 9.864 Punkte.



Zuvor waren die Kurse an den großen internationalen Handelsplätzen in Tokio und New York ebenfalls stark abgesackt. Seit dem Start des Corona-Crashes in der letzten Februarwoche hat der Dax inzwischen mehr als ein Viertel eingebüßt.