Kneipenviertel in Dublin. Quelle: Lehtikuva Sari Gustafsson/Lehtikuva/dpa

Im katholisch geprägten Irland hatten in diesem Jahr zum ersten Mal seit 90 Jahren wieder die Pubs am Karfreitag geöffnet. Die Regierung hatte die Aufhebung des Alkoholverbots unter anderem mit dem Tourismus begründet



Nach einem Gesetz von 1927 war Karfreitag, Weihnachten und am Nationalfeiertag St. Patrick's Day der Konsum und Verkauf von Alkohol verboten. Bereits 1960 wurde das Alkoholverbot für den St. Patrick's Day aufgehoben. Für Weihnachten gilt das Alkoholverbot jedoch weiter.