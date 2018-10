Seit 22 Jahren gibt es die Schuldenuhr in Deutschland. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die öffentliche Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler wird laut "Saarbrücker Zeitung" ab 2018 erstmals in ihrem 22-jährigen Bestehen rückwärts laufen. Grund sei der vom Statistischen Bundesamt vermeldete Rückgang der Gesamtverschuldung des Staates im zurückliegenden Jahr um 2,9 Prozent auf noch 1,93 Billionen Euro, sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel.



Das liege aber eher am Wirtschaftswachstum, den Steuermehreinnahmen und niedrigen Zinsen als an einer aktiven Politik, so Holznagel.