Der Karneval in Köln gehört zu den größten der Welt.

Erstmals seit den 1930er Jahren gibt es in Köln wieder einen jüdischen Karnevalsverein. Er nennt sich "Kölsche Kippa Köpp e.V.". Die Abkürzung K.K.K. erinnert an den "Kleinen Kölner Klub", in dem sich jüdische Kölner Jecken in den 20er und 30er Jahren organisiert hatten. Mit Beginn der Verfolgung durch das Naziregime fand der "Kleine Kölner Klub" ein jähes Ende.



Die "Köpp", wie sich die Mitglieder des neuen Vereins nennen, sehen das Wiederaufleben als Bereicherung für den kölschen Karneval.