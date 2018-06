Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy besuchte Barcelona. Quelle: Paul White/AP/dpa

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy ist erstmals seit der Kontrollübernahme der Zentralregierung in Katalonien in die Regionalhauptstadt Barcelona gereist. Er nahm dort an einer Wahlveranstaltung seiner konservativen Volkspartei (PP) für die katalanischen Neuwahlen am 21. Dezember teil. "Katalonien ist Spanien und Spanien ist Katalonien", erklärte Rajoy.



Er forderte die "schweigende Mehrheit" auf, ihre Stimme abzugeben und ihrer Ablehnung der Abspaltung Ausdruck zu verleihen.